نهائي مصري لسلاح السابر ولينا محمد تحقق برونزية دورة الألعاب الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت اللاعبتان نور منتصر وندى حافظ لخوض نهائي منافسات سلاح السابر لدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. فازت نور منتصر في قبل النهائي على زميلتها لينا محمد بنتيجة 15-8 ، بينما فازت ندى حافظ على بطلة الكونغو بنفس النتيجة. Advertisements وضمنت لينا محمد الحصول على الميدالية البرونزية. يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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