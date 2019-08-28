شكرا لقرائتكم خبر عن فرح أحمد تحصد ذهبية متوازى الجمباز وزينة إبراهيم تحقق الفضية بالألعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت فرح أحمد الميدالية الذهبية لمنافسات متوازى الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة زينة إبراهيم .

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كانت نانسي طمان حققت ذهبية حصان القفز في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب، بينما جاءت فرح سيد في المركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية، فيما نجح منتخب الكانوي والكياك في إضافة ميدالية برونزية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية .

ونجح اللاعبان المصريان أحمد البدهاوي، وعمرو أبو زيد في الفوز ببرونزية سباق الثنائي لمسافة ١٠٠٠ متر والذي جرى في بحيرة السد بمدينة الرباط.وجاء الثنائي في الترتيب الثالث بزمن قدره ٣ دقائق و٤١ ثانية.