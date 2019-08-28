شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الزمالك أفضل من المقاصة وصفقات الأبيض ممتازة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، على أفضلية لاعبى الفريق الأبيض عن المقاصة قبل مباراة الليلة فى كأس مصر، بسبب المشاركة فى مباريات رسمية خلال الفترة الماضية.
وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " أن صفقات فريق الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية جيدة جدا، ومن أفضل اللاعبين الذين يفضل مشاهدتهم المهاجم المغربى أشرف بن شرقى .
وأشار عماد متعب أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك من أفضل اللاعبين الذين يتنبأ لهم بمستقبل جيد فى هجوم الفريق الأبيض ومنتخب مصر الفترة المقبلة .
كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب: الزمالك أفضل من المقاصة وصفقات الأبيض ممتازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.