شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الزمالك أفضل من المقاصة وصفقات الأبيض ممتازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، على أفضلية لاعبى الفريق الأبيض عن المقاصة قبل مباراة الليلة فى كأس مصر، بسبب المشاركة فى مباريات رسمية خلال الفترة الماضية.

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وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " أن صفقات فريق الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية جيدة جدا، ومن أفضل اللاعبين الذين يفضل مشاهدتهم المهاجم المغربى أشرف بن شرقى .

وأشار عماد متعب أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك من أفضل اللاعبين الذين يتنبأ لهم بمستقبل جيد فى هجوم الفريق الأبيض ومنتخب مصر الفترة المقبلة .