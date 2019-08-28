شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..الطلائع يتعاقد مع أحمد داوودا بعد فشل انتقاله لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع أحمد داوودا لاعب خط وسط الزمالك السابق لمدة موسم بعد فشل صفقة انتقاله لسموحة .

ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للفريق

وكان البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش قد تابع اللاعب وأبدى إعجابه بإمكانياته الفنية ليطلب التعاقد معه لتدعيم خط وسط الفريق فى الموسم الجديد.

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كان داوودا غادر معسكر فريق سموحة بعد تأخر إدارة النادى فى صرف مقدم تعاقده، خاصة بعدما وافق اللاعب على تخفيض جزء من قيمة تعاقده بناءً على رغبة إبراهيم حسن مدير الكرة، وكشف مصدر بالنادى السكندرى لـ"الخليج 365" أن إبراهيم حسن عقد جلسة مع أحمد داوودا وطالبه بتخفيض قيمة عقده مع سموحة حتى لا يتسبب فى حدوث أزمة داخل صفوف الفريق، خاصة أن قيمة عقده كانت تفوق سقف التعاقدات مع اللاعبين داخل سموحة، وهو ما وافق عليه اللاعب، بخلاف الموافقة على الحصول على مستحقاته عن طريق الدفعات وليست شهريًا، إلا أن تأخر الإدارة والمماطلة فى صرف مقدم عقد اللاعب دفعه لمغادرة المعسكر.

وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.