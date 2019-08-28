شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن ينتظم فى مران الأهلي وتأهيل إكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم مراون محسن مهاجم الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. وكان مروان محسن قد خضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية بسبب حصوله على إجازة للزواج. Advertisements فيما أدى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران، ويؤدي إكرامي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني خارج الأرض في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أحد أيام 13، 14، 15 سبتمبر المقبل.

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