ندى حافظ تحقق ذهبية سلاح السابر ونور منتصر الفضية بالألعاب الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت ندى حافظ الميدالية الذهبية، وتوجت نور منتصر بالميدالية الفضية لمنافسات سلاح السابر لدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. Advertisements كان النهائي مصريا خالصا وشهد فوز ندى حافظ بنتيجة 16-8. بينما حققت لينا محمد الميدالية البرونزية.. ويرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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