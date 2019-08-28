شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يعاين ملعب برج العرب مبكرا قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو الزمالك، بمعاينة أرضية ملعب برج العرب مبكرا قبل مواجهة مصر المقاصة، التي ستقام في الثامنة من مساء اليوم، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه بالأمس في برج العرب ودخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق علي تدريب اللاعبين علي ركلات الترجيح تحسبا لانتهاء اللقاء بالتعادل.

وكان الزمالك قد دخل المعسكر بقائمة تضم كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمدي النقاز.

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خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق "شيكابالا" - محمد أوناجم - محمد عنتر - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - كريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.