شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد مصر المقاصة.. عنتر وبامبو خارج قائمة الأبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو كل من محمد عنتر وكريم بامبو من قائمة الفريق الابيض لخوض لقاء المقاصة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبوجبل ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور ومصطفى محمد.
يذكر أن الفائز من مباراة الزمالك والمقاصة الليلة سيواجه الاتحاد السكندرى فى قبل النهائى للكأس يوم الاحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد مصر المقاصة.. عنتر وبامبو خارج قائمة الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.