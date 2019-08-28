شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد مصر المقاصة.. عنتر وبامبو خارج قائمة الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو كل من محمد عنتر وكريم بامبو من قائمة الفريق الابيض لخوض لقاء المقاصة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.

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ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبوجبل ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور ومصطفى محمد.

يذكر أن الفائز من مباراة الزمالك والمقاصة الليلة سيواجه الاتحاد السكندرى فى قبل النهائى للكأس يوم الاحد المقبل.