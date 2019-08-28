شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يهزم الزرقا 3 / 2 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق بلدية المحلة على الزرقا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جرت بينهما فى إطار استعدادات الفريقين لدورى القسم الثانى حيث يشارك البلدية فى المجموعة الثالثة "بحرى" بينما يشارك الزرقا فى المجموعة الثانية " القاهرة والقناة " .

أحرز أهداف البلدية كل من محمد وفائى ومحمود شهاب ومحمود كشلط ، فى الوقت الذى نجح فيه الزرقا فى إحراز هدفين .

وقد حرص كرم جابر المدير الفنى لبلدية المحلة إلى تجربة جميع اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق خلال الميريكاتو الصيفى الحالى ، بينما اعتمد أيمن حسين المدير الفنى للزرقا على مشاهدة لاعبيه خاصة وأنه استلم المهمة مؤخرا بعد رحيل إكرامى عبد العزيز المدير الفنى السابق لأبناء دمياط .