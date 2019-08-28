نانسي طمان تحقق ذهبية حصان القفز فى الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت نانسي طمان ذهبية حصان القفز في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

جائت فرح سيد في المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات حصان القز.

وحقق أحمد سيد الميدالية الفضية في منافسات سلاح المبارزة المقامة على صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط . Advertisements وخسر أحمد سيد المباراة النهائية أمام بطل المغرب بنتيجة 14-15. وحقق محمد ياسين الميدالية البرونزية لنفس المسابقة. يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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