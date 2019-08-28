شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التقني لتوتنهام يزور الإسماعيلي..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام "سام بويز" المدير التقنى لأندية توتنهام ونيوكاسل ووستهام من انجلترا والمسئول عن جهاز تحليل الأداء البدنى للاعبين “Catapult ” بزيارة مقر النادى الإسماعيلى صباح اليوم، حيث استقبله أعضاء الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بفندق اللاعبين.

تأتى تلك الزيارة بالتنسيق بين إدارة النادى الإسماعيلى والشركة المختصة بتوريد جهاز القياسات الذى يستهدف الوقوف والتعرف على المعدلات البدنية لدى اللاعبين وتحليل الأداء بشكل دقيق.

وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى ، المشرف العام على قطاع الكرة اثناء سفره خارج البلاد مؤخرا قد قام بشراء بهذا الجهاز من أجل تطوير القدرات البدنية للاعبى الفريق.

وحرص سام بويز الذى يتولى مهمة المدير التقنى لمنتخب فرنسا الأول والأوليمبى على الاجتماع بأعضاء الجهاز الفنى إضافة لإجتماع آخر مع مدرب أحمال الفريق أكرم علياوى الذى يحمل الجنسية التونسية.

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تناول الاجتماع شرح بشكل تفصيلى كيفية الاستفادة من جهاز القياسات وتحقيق أقصى استفادة منه فضلا عن التعرف على رصد نواقص كل لاعب ونقاط الضعف لديه من حيث الجوانب البدنية وامكانية تجنب الإصابات التي قد تنتج عن الإرهاق.

كما تم مناقشة كيفية تحليل تحركات كل لاعب، وقياس الأداء البدني لديه والتحكم في حمل وشدة التدريبات بالنسبة لكل لاعب، وهو ما يسهم فى زيادة المعدلات البدنية بشكل سريع وذلك ضمن السياسة التى يتبعها مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لوضع الفريق فى مصاف الأندية التى تتطلع لتطوير اللياقة البدنية لدى اللاعبين من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية.

الجدير بالذكر أن هذا الجهاز يسمح الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” للاعبين بارتدائه خلال المباريات الرسمية.