شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف أجاى في الأهلي بالموسم الجديد بعد بقاء أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة"، موقف النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي من الاستمرار مع القلعة الحمراء في الموسم الكروي الجديد من عدمه، بعد ارتباط اسمه بالرحيل لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفشل النادي الأهلي في تسويق المغربي وليد أزارو لعدم تلقيه عروض بيع مناسبة من ناحية ولرفض اللاعب لفكرة خروجه معارا لأى نادي آخر من ناحية أخري.

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