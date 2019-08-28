شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف أجاى في الأهلي بالموسم الجديد بعد بقاء أزارو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة"، موقف النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي من الاستمرار مع القلعة الحمراء في الموسم الكروي الجديد من عدمه، بعد ارتباط اسمه بالرحيل لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وفشل النادي الأهلي في تسويق المغربي وليد أزارو لعدم تلقيه عروض بيع مناسبة من ناحية ولرفض اللاعب لفكرة خروجه معارا لأى نادي آخر من ناحية أخري.
لمعرفة مصير أجاي مع الأهلي، اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف موقف أجاى في الأهلي بالموسم الجديد بعد بقاء أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.