شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوودا يبحث عن ناد بعد فشل التعاقد مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث أحمد داوودا مدافع وسط الزمالك السابق عن ناد جديد بعد فشل تعاقده مع سموحة بسبب الخلاف فى الحصول على مقدم التعاقد .

كان اللاعب قد وافق على الانتقال لسموحة عقب مشاركته مع الإتحاد السكندرى فى الموسم الماضى ، ورحل إلى الفريق السكندري بناء على رغبة من حسام حسن المدير الفنى للفريق إلا أنه رحل بعد كثرة الوعود التى تلقاها اللاعب من إبراهيم حسن مدير الكرة فى الحصول على مقدم التعاقد دون جدوى .

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وقد أكد مصدر مسئول بسموحة أن داوودا شارك فى تدريبات الفريق بعد حصوله على أكثر من وعد بالحصول على مقدم التعاقد ، إلا أنه تراجع وتحفظ على المشاركة فى المران بعد علمه برغبة الجهاز الفنى فى رؤيته على الطبيعة داخل الملعب كنوع من الاختبار وهو ما اعتبره تقليلا من شأنه ، وقام بحزم حقائبه وغادر النادى .

يذكر أن أحمد داوودا انتقل من الزمالك إلى سموحة فى صفقة بيع نهائى لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس سموحة إلى الفريق الأبيض مقابل رحيل عمر صلاح حارس الزمالك الشاب وداوودا للفريق السكندرى .