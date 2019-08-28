برشلونة يكتسح الدحيل ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

بدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه كبطلا للسوبر جلوب لليد، بالفوز على الدحيل القطري في دور الثمانية من البطولة.

وتغلب برشلونة الأسباني على الدحيل القطري في دور الثمانية لمونديال الأندية لليد بنتيجة 38-26.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم حامل اللقب بنتيجة 17-10، وحافظ برشلونة الأسباني على تقدمه خلال الشوط الثاني وحسمه لصالحه بنتيجة 21-16.

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وبهذه النتيجة يتأهل فريق برشلونة إلى نصف النهائي لبطولة السوبر جلوب لليد لملاقاة الوحدة السعودي.

وكان الوحدة السعودي الذي يلعب له علي زين المصري معارا من الشارقة تأهل لقبل النهائي بعد التغلب تابواتي البرازيلي بنتيجة 30-26.

بينما سيلعب الدحيل القطري على المراكز من الخامس إلى العاشر.

ويعد برشلونة الأكثر تتويجا بمونديال الأندية لليد بواقع 4 ألقاب.