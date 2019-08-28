محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
أعلن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق في مواجهة مصر للمقاصة التي تقام اليوم الأربعاء ضمن ربع نهائي كأس مصر على استاد برج العرب.
ويشعد التشكيل على مشاركة المغربي محمد أوناجم لأول مرة مع الفريق، بعدما غاب عن مباريات دوري أبطال أفريقيا.
ويشارك عمرو السعيد في المباراة مهاجمًا للفريق.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبد الله جمعة- محمود علاء- محمد عبد الغني- حمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- أشرف بنشرقي- محمود "شيكابالا"- محمد أوناجم.
خط الهجوم: عمر السعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور أول لأوناجم ضمن تشكيل الزمالك أمام المقاصة بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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