جنش في برج العرب لمؤازرة الزمالك أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصل محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، لملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية لمؤازرة فريقه أمام مصر المقاصة.

ويلعب الزمالك ومصر المقاصة ضمن ربع نهائي كأس مصر.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن جنش حرص على التواجد في ملعب برج العرب من أجل مؤازرة زملائه في المباراة المرتقبة أمام المقاصة.

ويغيب جنش عن الزمالك بعد اصابته بقطع في وتر أكيلس أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 الأخيرة.