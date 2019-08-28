لاعب الأهلي الشاب ينضم لـ"بن قردان" التونسي ويتمنى التتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصطفى الفرماوي لاعب النادي الأهلي، أنه يسعى لتحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية مع فريقه الجديد اتحاد بن قردان التونسي.

وانضم الفرماوي لفريق اتحاد بن قردان التونسي لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الفرماوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدوري التونسي من أقوى الدوريات في إفريقيا، ويضم فرق على أعلى مستوى.

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وأكمل: "التجربة في الدوري التونسي ستضيف لي على المستوى الفني من خلال المشاركة مع بن قردان".

كما عبر عن أمنيته العودة لبيته النادي الأهلي مجددًا من أجل تحقيق البطولات والألقاب.

وتم تصعيد الفرماوي للفريق الأول في أكثر من مناسبة إلا أن إلغاء مسابقتي 97، و98 أدت لرحيل لاعبي الفريق بعد تقلص فرصه بالبقاء في الفريق الأول.