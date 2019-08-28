تعرف على منافس مصر في نصف نهائي مونديال الطائرة للشباب وموعد المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تأهل المنتخب المصري للكرة الطائرة للشباب إلى نصف نهائي كأس العالم تحت 19 عاما، بالفوز على نظيره البيلاروسي بثلاثة أشواط نظيفة.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الإيطالي في نصف نهائي كأس العالم، في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس.

وكان منتخب مصر قد تصدر المجموعة الثالثة في الدور الأول من البطولة العالمية المقامة حاليًا في تونس، بعدما حقق العلامة الكاملة بأربعة انتصارات، قبل أن يتفوق على نيجيريا في دور الـ16 من البطولة، ثم بيلاروسيا.

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وعلى الجانب الآخر نجح المنتخب الإيطالي في إقصاء نظيره الياباني (3-0).

وكان الفراعنة استطاعوا تحقيق الفوز على الكمبيوتر الياباني في دور المجموعات (3-2).

ولم يتحدد نصف النهائي الآخر، حيث يلتقي الفائز من روسيا وإيران، أمام الفائز من الأرجنتين وبلغاريا في نصف النهائي الآخر.