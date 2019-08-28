أعلن أحمد حسام “ميدو” ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمقاصة ، تشكيل الفريق لخوض مباراة الزمالك ، في دور ال 8 لبطولة كاس مصر والتي ستنطلق في الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية . وضم تشكيل المقاصة : حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم وفي خط الدفاع: عصام صبحي وأحمد عبد العزيز مودي وشريف حازم وأحمد محسن وخط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم وميدو جابر خط الهجوم: ايدو موسيس وصلاح أمين يتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدى حارس مرمي – عاصم سعيد – هانى سعيد – مصطفى شبيطة – باون فوافي – صلاح عاشور – عمرو مرعي

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كانت هذه تفاصيل خبر موسيس وأمين وجابر أساسيا ومرعي على الدكة.. ميدو يعلن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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