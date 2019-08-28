طارق وشيكا وأوناجم يقودون تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

أعلن ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل في مسابقة كأس مصر. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي.. في حراسة المرمى.. محمد عواد Advertisements خط الدفاع.. عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وحمدي النقاز خط الوسط.. طارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا وبن شرقي وأوناجم خط الهجوم.. عمر السعيد

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