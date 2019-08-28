نادال يضرب بقوة وخروج مبكر لخاشانوف وثيم في أميركا المفتوحة!

ضرب الإسباني رافاييل نادال المصنف ثانياً بقوة في مستهل مشواره في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس.

واستهل نادال بقوة حملته نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الرابعة في مسيرته، بعد أعوام 2010 و2013 و2017، والاقتراب خطوة إضافية من غريمه السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الغراند سلام (18 مقابل 20 للأخير).

واحتاج الإسباني البالغ 33 عاماً إلى ساعتين و8 دقائق لتخطي عقبة الأسترالي جون ميلمان 6-3 و6-2 و6-2 وبلوغ الدور الثاني من البطولة الأميركية للمرة الخامسة عشرة من أصل 15 مشاركة، وذلك بكسر إرسال ميلمان خمس مرات في المجموعات الثلاث دون أن يتنازل عن أي شوط على إرساله.

ورأى ابن مايوركا بعد فوزه السهل على منافسه الأسترالي الذي حقق المفاجأة العام الماضي بإقصائه فيدرر من الدور الرابع لهذه البطولة، أن “البدايات في أي دورة دائماً ما تكون صعبة، بالتالي بالنسبة لمباراة أولى (له في البطولة)، فكان ذلك جيداً وأنا سعيد بالطريقة التي بدأت فيها”.

وتطرق الإسباني إلى ما حققه ميلمان الموسم الماضي حين أقصى فيدرر من البطولة، بالقول “أظهر العام الماضي ما بإمكانه أن يفعل حين يكون في مستواه، وأنا دخلت الملعب مع الكثير من الاحترام” لخصمه الأسترالي.

ويلتقي نادال في الدور المقبل الأسترالي الآخر ثانازي كوكيناكيس المشارك ببطاقة دعوة.

وخلافاً لنادال الذي تعود آخر خسارة له في الدور الأول لإحدى البطولات الكبرى لعام 2016 في أستراليا المفتوحة، انتهى مشوار تييم الرابع عند الحاجز الأول للمشاركة الكبرى الثانية توالياً بخسارته أمام الإيطالي توماس فايبانو 4-6 و6-3 و3-6 و2-6.

Advertisements

وكان وصيف رولان غاروس في العامين الأخيرين يمني نفسه أن يكرّر على الأقل نتيجة العام الماضي حين وصل إلى ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز، إلا أن مشواره في البطولة الأميركية انتهى عند الدور الأول للمرة الأولى من أصل ست مشاركات حتى الآن للنمسوي البالغ 25 عاماً، والذي كان خرج أيضاً من الدور الأول لبطولة ويمبلدون قبل أسابيع معدودة على يد الأميركي سام كويري.

وأقر تييم “شعرت بإرهاق كبير بعد مجموعتين. أنا بعيد كل البعد عن العطاء 100 %. لم أكن على سجيتي في الملعب”.

ولحق الروسي كارن خاتشانوف التاسع بتييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن الذي سبقهما بالخروج من البطولة بعد الخسارة أمام الروسي أندري روبليف بأربع مجموعات،

وذلك بسقوطه أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-4 و5-7 و5-7 و6-4 و3-6 في أبرز نتائج الثلاثاء، على غرار الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت العاشر الذي خسر أمام الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين 6-3 و1-6 و4-6 و6-3 و3-6.

ومن جهته، عانى الألماني ألكسندر زفيريف السادس الأمرين للفوز على المولدافي المغمور رادو ألبوت 6-1 و6-3 و3-6 و4-6 و6-2، فيما تخلص الكرواتي مارين سيليتش، بطل 2014، من السلوفاكي مارتن كليزان بثلاث مجموعات.

وكان الأسترالي المثير للجدل نيك كيريوس آخر المتأهلين الثلاثاء Yلى الدور الثاني بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 6-3 و7-6 (7-1) و6-4.