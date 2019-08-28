جنش في مدرجات برج العرب لمؤازرة الزمالك أمام المقاصة

حرص محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الحضور لملعب برج العرب لمساندة فريقه أمام المقاصة في الكأس رغمغيابه عن اللقاء بسبب الإصابة.
يواجه الزمالك نظيره المقاصة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برجالعرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.
كان محمود جنش قد تم استبعاده من قائمة الأبيض بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.
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