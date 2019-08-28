أصبح نادى بوري الإنجليزى حديث إنجلترا خلال الساعات الماضية وذلك عقب أغلق النادى نهائيًا بسبب تراكم الديون عليه خلال الفتره الاخيرة.
وسادت حالة من الحزن لدى متابعي كرة القدم البريطانية، بعد إغلاق النادي العريق الذىتأسس قبل 134 عامًا وتوج بلقبى كأس محليين.
وكانت رابطة دورى البطولة الإنجليزية استبعدت النادى من المشاركة فى دورى الدرجة الثانية، بعدما فشل فى إيجاد حل لأزماتهالمالية، حيث تعرض لعدة عقوبات قبل هذا القرار على أمل إصلاح الوضع منها منع النادى من المشاركة فى أول 6 مباريات ثم خصم 12 نقطة، لكن دون جدوى.
وفشل مسئولي النادي في إيجاد مستثمر لإنتشال الفريق من كبوته ودفع الديون المستحقة عليه لذلك تم اغلاقه.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي بوري يودع الملاعب الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.