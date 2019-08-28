نادي بوري يودع الملاعب الإنجليزية

أصبح نادى بوري الإنجليزى حديث إنجلترا خلال الساعات الماضية وذلك عقب أغلق النادى نهائيًا بسبب تراكم الديون عليه خلال الفتره الاخيرة.

وسادت حالة من الحزن لدى متابعي كرة القدم البريطانية، بعد إغلاق النادي العريق الذى

تأسس قبل 134 عامًا وتوج بلقبى كأس محليين.

وكانت رابطة دورى البطولة الإنجليزية استبعدت النادى من المشاركة فى دورى الدرجة الثانية، بعدما فشل فى إيجاد حل لأزماته

المالية، حيث تعرض لعدة عقوبات قبل هذا القرار على أمل إصلاح الوضع منها منع النادى من المشاركة فى أول 6 مباريات ثم خصم 12 نقطة، لكن دون جدوى.

وفشل مسئولي النادي في إيجاد مستثمر لإنتشال الفريق من كبوته ودفع الديون المستحقة عليه لذلك تم اغلاقه.