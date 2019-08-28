ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر للمقاصة، في دور الـ8 لبطولة كأس مصر، والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وضم تشكيل الزمالك كلا من: في حراسة المرمى: محمد عواد في خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز Advertisements في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا ساسي - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا في خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء: محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق - محمود الونش - محمود عبد العزيز - حازم امام - محمد عبد الشافي - امام عاشور - مصطفي محمد

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