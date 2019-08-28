محمد إبراهيم وصلاح أمين يقودان هجوم المقاصة أمام الزمالك

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما في الثامنة مساء اليومالأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.
وضم تشكيل المقاصة كلا من:
أحمد عادل
احمد مودي شريف حازم عصام صبحي احمد محسن
ريكو ميدو جابر خالد اوتشو موسيس
صلاح أمين محمد إبراهيم
وجاء على دكة بدلاء المقاصة كلا من:
محمود حمدي حارس المرمى وهاني سعيد وعاصم سعيد ومصطفى شبيطة وفوافي وعمرو مرعي وصلاح عاشور
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