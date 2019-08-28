مدرب يد الدحيل القطري يكشف سبب السقوط أمام برشلونة

أبدى مدرب فريق الدحيل القطري جوران ارتياحه بنتيجة فريقه أمام برشلونة الإسباني رغم خسارته مؤكدا أن فريقه خسر أمام أفضل فريق في العالم. فريق في العالم. قال جوران أن خسارة الدحيل منطقية بسب فارق المستوى إلى جانب وجود فريق الدحيل في بداية الموسم ومازال لاعبيه لم يصلوا إلى أفضل مستوياتهم. وجود فريق الدحيل في بداية الموسم ومازال لاعبيه لم يصلوا إلى أفضل مستوياتهم. قال المدير الفني لفريق الدحيل إن فريقه سيكون في حالة أفضل في المباريات القادمة.

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