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مدرب يد الدحيل القطري يكشف سبب السقوط أمام برشلونة

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 أبدى مدرب فريق الدحيل القطري جوران ارتياحه بنتيجة فريقه أمام الإسباني رغم خسارته مؤكدا أن فريقه خسر أمام أفضل

فريق في العالم.

 قال جوران أن خسارة الدحيل منطقية بسب فارق المستوى إلى جانب

وجود فريق الدحيل في بداية الموسم ومازال لاعبيه لم يصلوا إلى أفضل مستوياتهم.

 قال المدير الفني لفريق الدحيل إن فريقه سيكون في حالة أفضل في المباريات القادمة.

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