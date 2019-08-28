اكتسح فريق برشلونة الإسباني لليد حامل اللقب منافسه الدحيل القطري بطل آسيا بنتيجة ٣٨ / ٢٦ في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة بمدينة الدمام، في ثالث مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب). الفريقين على الصالة المغطاة بمدينة الدمام، في ثالث مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب). كانت المباراة من طرف واحد وكان فريق برشلونة تقريبا في نزهة طوال الشوطين ونجح في أمطار شباك الفريق القطري بالأهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يكتسح الدحيل في ربع نهائي كأس العالم لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.