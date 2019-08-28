بالصور.. الجونة يهزم أوليمبيا السلوفيني وديًا

حقق فريق نادي الجونة فوزا كبيرا على أوليمبيا السلوفيني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام تجاربه الودية بمعسكره المقام في سلوفينيا. في ختام تجاربه الودية بمعسكره المقام في سلوفينيا. سجل رباعية الجونة أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمد محسن ليلة ومحمد ناجي جدو. ويختتم الجونة معسكره الأوروبي يوم ٢٩ أغسطس الجاري.

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