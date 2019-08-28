وزير الرياضة يهنىء ناشئي الطائرة بالتأهل لنصف نهائي بطولة العالم

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب المصري للناشئين للطائرة والجهاز الفنى بعد الفوز على منتخب بيلاروسيا بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة دور الثمانية التى جمعت بين المنتخبين اليوم ضمن منافسات بطولة العالم لكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عاما والمقامة حالياً بدولة تونس.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الشباب والرياضة بالبعثة المصرية فور انتهاء المباراة، معرباً لهم عن خالص أمنياته بتحقيق الفوز لقب المونديال بعد التأهل للمربع الذهبي، مشيراً أنه سيتم إقامة استقبال حافل بلاعبي المنتخب فى مطار القاهرة الدولي فور عودتهم من تونس، وأنه بالتوازى ستقوم الوزارة بالسير فى الإجراءات المتعلقة بصرف المكافآت المخصصة للاعبي منتخب الطائرة للناشئين

بمناسبة الفوز فى مراحل البطولة المختلفة.

وأضاف الوزير أن ما يحققه منتخب الطائرة للناشئين من انجازات ببطولة العالم المقامة بتونس يؤكد يما لا يدع مجالاً للشك على حسن الإدارة والإعداد لهذا المنتخب، وهى السمة الغالبة فى عمل الاتحادات الرياضية حالياً، معرباً عن أمله أن يحقق منتخب الطائرة إنجازاً غير مسبوق بالفوز بلقب المونديال على غرار ما حققه منتخب الناشئين لكرة اليد بالفوز بمونديال العالم فى البطولة التى أقيمت بمقدونيا مؤخراً لتشهد مصر ولأول مرة فى تاريخ الرياضة المصرية بأن يفوز منتخبين للناشئين بمونديال العالم فى شهر واحد ، وكل

ذلك بدعم ومؤازرة القيادة السياسية المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي تقديم كل الدعم للمنتخبات الوطنية المشاركة فى البطولات الرياضية الدولية وتحفيز اللاعبين ومؤازرتهم لتحقيق انجازات غير مسبوقة فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية تضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المصرية، لافتاً إلى التنسيق المتواصل مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية لتكوين قاعدة عريضة من اللاعبين الموهوبين لتمثيل مصر فى مختلف البطولات والفوز بها وإدخال السعادة والسرور على الشعب المصري.

يذكر أن منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة تمكن من صدارة المجموعة الثالثة ببطولة العالم بتونس، بعد الفوز في مبارياته الأربعة التي خاضها بالمجموعة، وبدأها بالفوز على المنتخب الألماني بطل أوروبا بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، والأرجنتين بنتيجة 3-1، والفوز على اليابان بطل أسيا بنتيجة 3-2، والانتصار على المكسيك في ختام مبارياته بالمجموعة بنتيجة 3-0، واستطاع أن يتغلب على منتخب نيجيريا فى دور الـ16 بنتيجة 3-0 فى عدد الأشواط.