رياضة | عاجل.. الأهلي ينهي جلسة مناقشة ملف المدير الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي ينهي جلسة مناقشة ملف المدير الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجلسة التي عقدتها لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التي يترأسها طه إسماعيل وتشمل العضوين زكريا ناصف وخالد بيبو، مساء اليوم الأربعاء في إطار مناقشة ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء أمس الخميس عن عقد اجتماعًا في الواحدة ظهر اليوم لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.

واستهدفت الجلسة استعراض ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء المدير الفني الجديد.

ولم يصدر أي بيان من النادي الأهلي -حتى الآن- عن نتائج الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم، حيث توجه خالد بيبو عضو اللجنة إلى فرع القلعة الحمراء بمدينة نصر لحضور احتفالية افتتاح المنطقة الترفيهية رفقة أعضاء مجلس إدارة النادي ومحمود الخطيب، رئيس النادي. وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، توجه إلى ألمانيا في الساعات الأولى من صباح أول أمس الإثنين، لعقد عدة جلسات مع عدد من المدربين ووكلائهم، لحسم ملف المدير الفني، والذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالفترة المقبلة. Advertisements ومنح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني الذي يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري بعد خسارة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا. وكان مجلس الأهلي، قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت بهدف دون رد، والخروج من مسابقة كأس مصر. وأصدر مجلس الأهلي بيانا توضيحي مساء الأحد الماضي للكشف أخر تطورات التعاقد مع المدير الفني والذي جاء نصه كالآتي:- استقرت لجنةُ التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة. جاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل. وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري. هذا، وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

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