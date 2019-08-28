رياضة | عاجل.. أزارو يغيب عن الأهلي 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزارو يغيب عن الأهلي 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر غياب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات فريقه بالمرحلة المقبلة حتى نهاية معسكر بلاده استعدادا للتصفيات الإفريقية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات اليوم، إن وليد أزارو حصل على إذن من إدارة الكرة للسفر للمغرب عقب مباراة الفريق الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا أمام اطلع برة وسيعود عقب نهاية معسكر المغرب.

وأعلن وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب، عن قائمة من 27 لاعبًا لوديتي النيجر وبوركينافاسو، يومي 6 و10 من الشهر المقبل.

وشهدت القائمة بعض المفاجآت، بعدما قام باستبعاد مبارك بوصوفة وكريم الأحمدي ومروان داكوستا، وخالد بوطيب، كما استدعى 6 لاعبين محليين وعودة عادل تاعرابت ووليد أزارو.

وجاءت القائمة كالتالي:

Advertisements

ياسين بونو (جيرونا الإسباني) - منير المحمدي (مالجا الإسباني) - أحمد رضا التكناوتي - وليد الكارتي (الوداد البيضاوي) - أنس الزنيتي ـ عمر بوطيب - بدر بانون (الرجاء البيضاوي) ـ نبيل درار (فنيرباتشي التركي) - فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي).

وضمت القائمة كلا من: عصام شباك (مالتيا سبور التركي) ـ عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير) - غانم سايس (وولفرهامتون الإنجليزي) - جواد يميق (جنوة الإيطالي) - يونس عبد الحميد (رانس الفرنسي) ـ يوسف ايت بناصر (موناكو الفرنسي) - سفيان امرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي).

وكل من المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) - فيصل فجر (خيتافي الإسباني) - نور الدين إمرابط (النصر السعودي) - عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي) - حكيم زياش (أياكس الهولندي) - يونس بلهندة (جالطة سراي التركي) - أمين حارث (شالكة الألماني).

واستدعى المدرب كلا من: المهدي كارسيلا (ستاندار دو لييج البلجيكي) - رشيد عليوي (أونجي الفرنسي) - وليد أزارو (الأهلي المصري) - سفيان بوفال (ساوثامبتون الإنجليزي).

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.