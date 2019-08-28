رياضة | نجم سامبدوريا الإيطالي على رادار الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم سامبدوريا الإيطالي على رادار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع نجم نادي سامبدوريا الإيطالي، قبل غلق باب المريكاتو الصيفي الحالي، السبت المقبل.

وكشفت التقارير أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات للتعاقد مع إدارة نادي سامبدوريا الإيطالي، لضم الأوروغوياني جاستون راميريز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وحدد نادي سامبدوريا القيمة المالية لبيع اللاعب مقابل 6 ملايين يورو، على الرغم من أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 10 ملايين يورو.

وشارك راميريز "28 عامًا" مع سامبدوريا، في 29 مباراة الموسم الماضي، أحرز خلالهم 4 أهداف، وصنع 5 آخرين.

يذكر أن الأهلي سيواجه الاتفاق فى الجولة الثانية من بطولة الدورى السعودى للمحترفين المقرر لها يوم السبت 31 أغسطس على ملعب الامير محمد بن فهد.