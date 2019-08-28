رياضة | عبد الحفيظ يطمئن على البرنامج التأهيلي لسعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يطمئن على البرنامج التأهيلي لسعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التطور في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا للعودة جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وواصل «سعد» برنامجه التأهيلي، اليوم، حيث قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بأدائه، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ويؤدي الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري ابطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.

باسم علي يخوض تدريبات منفردة في مران الأهلي

خاض باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.

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وقام «باسم» بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، والتي تقام هناك، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة.

«محمد محمود» يواصل برنامجه التأهيلي بالتصويب على المرمى

فيما خاض محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتصويب على المرمى، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.

وخاض محمود تدريبات تأهيلية، ثم شارك في فقرة منفردة للتصويب على المرمى، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

يذكر أن محمد محمود كان قد خضع إلى جراحة الرباط الصليبي في الفترة الماضية، وقطع شوطًا كبيرًا في طريق العودة للمشاركة الجماعية.