رياضة | نجم الزمالك يقترب من اللحاق بـ محمد إبراهيم إلى مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يقترب من اللحاق بـ محمد إبراهيم إلى مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نجم نادي الزمالك قريبا من الإنتقال الى فريق مصر المقاصة خلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد اللاعب أيمن حفني قريب من الرحيل الى مصر المقاصة بعد صعوبة مشاركته مع نادي الزمالك في ظل وفود الصفقات الجديدة وعدم مشاركته في الموسم الماضي الا في قليل من المباريات .

وفضل حفني عرض المقاصة على عرضي الإسماعيلي والمصرى ، ورحب بالانتقال للنادي الفيومي، فى ظل علاقته القوية مع مسئولي النادي وكان ظهوره الأول في الدوري الممتاز معهم.