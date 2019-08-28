رياضة | لو باريزيان: حل وحيد لعودة نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لو باريزيان: حل وحيد لعودة نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نجم وسط نادي برشلونة الإسباني حسم موقفه من الدخول في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت لصحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن راكيتيتش منح موافقته على الإنضمام إلى باريس سان جيرمان بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن موافقة راكيتيتش جاءت بعد علمه بمدى إعجاب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان به.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان سبق لع وأن طلب ضم راكيتيتش وحدد برشلونة سعره بـ 80 مليون يورو إلا أن قيمة النجم الكرواتي حاليًا تبلغ 50 مليونًا فقط.

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وأكدت الصحيفة الفرنسية أن رد برشلونة الأخير لضم نيمار كان يشمل الاستغناء عن راكيتيتش وإستعارة عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد بالإضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن راكيتيتش أكد مؤخرًا رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة وحجز مكان أساسي في تشكيل فالفيردي المدير الفني للبرسا في الموسم الجاري.

وألمحت بعض التقارير في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.

كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.