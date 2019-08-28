رياضة | الاتحاد الأوروبي سيكرم بروسيا دورتموند بسبب مكافحة العنصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي سيكرم بروسيا دورتموند بسبب مكافحة العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، عن نيته لتكريم بروسيا دورتموند الألماني، خلال حفل إجراء قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها غدا الخميس بمدينة موناكو الفرنسية.

وأفصح اليويفا، عن السبب في تكريم دورتموند، حيث أكد على حرص النادي الشديد على مكافحة العنصرية، موضحا أن دورتموند اشتهر بكفاحه لفترة طويلة ضد العنصرية إضافة لموقفه الواضح تجاه حقوق اللاجئين وطالبي حق اللجوء السياسي.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند، هانز يواخيم فاتزكه، والذي سيتسلم الجائزة غدا في موناكو: "الالتزام الاجتماعي مهم للغاية بالنسبة لبروسيا دورتموند. نشعر بالسعادة لتقدير هذا من خلال جائزة يويفا".

"دورتموند يعلن عن إصابة هازارد"

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعب خط وسطه البلجيكي ثورجان هازارد يعاني من إصابة في الضلوع.

وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء أن هازارد تعرض للإصابة إثر الالتحام مع لاعب منافس خلال المباراة التي انتهت بالفوز على كولون 3 / 1 يوم الجمعة الماضي في المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأضاف دورتموند أن هازارد سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، متمنيا له التعافي العاجل.

Advertisements

وقد تعاقد نادي بروسيا دورتموند الألماني مع ثورجان هازارد، لاعب بروسيا مونشنجلادباخ، لتصبح ثاني صفقات الفريق.

وكانت قيمة الصفقة كلفت دروتموند حوالي 40 مليون يورو لأجل اللاعب البلجيكي.

وقال هازارد في تصريحات للموقع الرسمي: "لقد قضيت 5 أعوام عظيمة في مونشنجلادباخ وحان الوقت للانتقال للمرحلة المقبلة في مسيرتي الكروية".

وتابع: "فضلت الانضمام إلى دورتموند لأنّه فريق عريق ويمتلك قاعدة جماهيرية عظيمة".

جدير بالذكر أنّ هناك عدة فرق نافست على التعاقد مع ثورجان من بينها تشيلسي الإنجليزي لكن شقيق إيدين هازارد فضّل البقاء في ألمانيا.

وقال ثورغان لصحيفة "بيلد" الألمانية: "إنه أمر ممتع في الوقت الحالي. لا يوجد أي نية للتغيير في ذهني. أريد فقط مساعدة الفريق، والتركيز بشكل كامل عليه. سنتحدث عن الامر في نهاية الموسم. في الوقت الحالي، ليس الوقت مناسبًا للحديث عنه".

وأضاف: "في جميع الأندية الكبرى هناك منافسة. عندما لا ألعب جيدا في غلادباخ، يأتي لاعب آخر ليحل محلي".