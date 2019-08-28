رياضة | جنش يدعم الزمالك أمام المقاصة في كأس مصر

تواجد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة زملائه بالفريق قبل مواجهة مصر للمقاصة في بطولة كأس مصر.

ويغيب جنش عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة بقطع في وتر اكيليس على هامش معسكر المنتخب الوطني الأخير لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، في اللقاء التي يجمع بينهم اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، في دور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

كما بدءت حافلة مصر المقاصة في التحرك من فندق الإقامة إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب، حيث قام أحمد حسام ميدو المدير الفني بعقد جلسة فنية مع لاعبي الفريق الفيومي قبل التحرك للملعب.

ميتشو أعلن قائمة الفريق لمواجهة المقاصة حيث جاءت تتضمن كلا من : في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو

في خط الهجوم : مصطفي محمد – عمر السعيد

بينما جاءت قائمة مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو" كالتالي:حمد عادل - محمود حمدي - محمد كوكو في حراسة المرمي عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن - مصطفي شبيطه - صلاح ريكو – خالد اوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد ابراهيم - صلاح عاشور - اودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح امين - عمرو مرعي.