رياضة | أحمد سيد يحقق فضية سلاح المبارزة بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سيد يحقق فضية سلاح المبارزة بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أحمد سيد الميدالية الفضية في منافسات سلاح المبارزة المقامة على صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط ضمن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

خسر أحمد سيد المباراة النهائية أمام بطل المغرب بنتيجة 14-15.



وحقق محمد ياسين الميدالية البرونزية لنفس المسابقة.



يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

توج علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطني الأول للسلاح، بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات السلاح بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

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فاز علاء أبو القاسم في المباراة النهائية على بطل تونس بنتيجة 15 - 5، فيما حقق محمد عاشور المركز الثالث والميدالية البرونزية.