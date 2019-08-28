رياضة | وصول حافلة الزمالك إلى برج العرب لـ مواجهة مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول حافلة الزمالك إلى برج العرب لـ مواجهة مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، في اللقاء التي يجمع بينهم اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، في دور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

كما وصلت حافلة فريق مصر المقاصة إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب، حيث قام أحمد حسام ميدو المدير الفني بعقد جلسة فنية مع لاعبي الفريق الفيومي قبل التحرك للملعب.

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أعلن ميتشو عن قائمة الفريق لمواجهة المقاصة حيث جاءت تتضمن كلا من : في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو

في خط الهجوم : مصطفي محمد – عمر السعيد.