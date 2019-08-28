رياضة | راديو إسبانيا يكشف حقيقة عروض ريال مدريد لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راديو إسبانيا يكشف حقيقة عروض ريال مدريد لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي الاسباني جوسيب بيدرويول أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني يرغب في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف النادي الكتالوني هذا الصيف.

وقال جوسيب بيدرويول في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء:" ليونيل ميسي يعرف أن الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، يحتاج أن يكون بجانبه البرازيلي نيمار بأي ثمن كان".

وكانت تقارير صحفية اسبانية أكدت أن الارجنتيني ميسي حصل على وعد من جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ورغم المحاولات المكثفة منه لحسم الصفقة إلي أن النادي الباريسي يضع العراقيل أمام إتمام الصفقة.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد رفض عرضين من نادي برشلونة الاسباني لضم نيمار خلال الفترة الماضية.