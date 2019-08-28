رياضة | لوكاكو في تحدي خاص مع أرقام إيكاردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو في تحدي خاص مع أرقام إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دأ البلجيكي روميلو لوكاكو مسيرته مع إنتر ميلان الإيطالي، بأفضل طريقه، بإحرازه هدف في ظهوره الأول مع "النيراتزوري" في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي في المباراة التي فاز فيها إنتر على ليتشي 4-0.

ويعول جمهور إنتر ميلان كثيراً على النجم القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تعويض الرحيل المتوقع للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، حيث سيكون لوكاكو تحت الضغط بسبب الأرقام المميزة التي سجلها إيكاردي طوال مسيرته مع الإنتر.

ورغم أن عشاق "النيراتزوري" كانوا يتمنون أن يواصل إيكاردي مسيرته مع إنتر ميلان، ولكن الخلافات التي دبت بين اللاعب الأرجنتيني وإدارة النادي، جعلت العلاقة بين الطرفين تصل إلى طريق مسدود، ويصبح رحيله أمراً حتمياً.

وظهر إيكاردي في "الكالتشيو" من بوابة سامبدوريا في موسم 2012-2013، بعدما كان قد تأهل مع الفريق من دوري الدرجة الثانية، بينما قدم نفسه لجمهور الدوري الإيطالي، بإحرازه 10 أهداف في 31 مباراة، لينضم مباشرة بعدها إلى إنتر ميلان في الموسم التالي.

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ونجح اللاعب الأرجنتيني في موسمه الأول مع "النيراتزوري" في احراز 9 أهداف في 22 مباراة، قبل أن ينفجر في الموسم الثاني، بإحرازه 22 هدفاً في 36 مباراة، ليواصل بعدها تألقه في 3 مواسم متتالية في 2016 و2017 و2018، بإحرازه 16 و24 و29 هدفاً على التوالي.

في المقابل توترت العلاقة بين إيكاردي والمدرب سباليتي في الموسم الماضي، ليخرج من حسابات النادي، ويتراجع معدله التهديفي إلى 11 هدفاً في 29 مباراة، ويصبح على وشك الرحيل.

وبلغ مجموع أهداف إيكاردي مع إنتر ميلان 134 هدفاً في مختلف المسابقات في 251 مباراة، وهو أفضل هداف في الفريق في السنوات الأخيرة، لذلك تنتظر روميلو لوكاكو مهمة صعبة في تعويض اللاعب الأرجنتيني.

وبالنظر إلى مسيرة لوكاكو مع مانشستر يونايتد، نجد أنه أحرز 42 هدفاً في 96 مباراة، بينما كان إيفرتون بوابته للتألق في "البريمير ليغ"، حيث شارك مع الفريق في 166 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز خلالها 87 هدفاً.

ولا شك أن اللاعب البلجيكي سيكون مطالب الحفاظ على معدله التهديفي الذي ظهر به في الدوري الإنجليزي، ومحاولة زيادة هذا المعدل، حتى يتجنب المقارنات مع ماورو إيكاردي.