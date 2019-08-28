رياضة | التشيرنجيتو: برشلونة يكشف عن موعد تقديم نيمار لوسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيرنجيتو: برشلونة يكشف عن موعد تقديم نيمار لوسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة قد حدد موعد مبدائي للإعلان عن صفقة الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، وذلك بعدما أكدت مصادر مسؤولة داخل النادي الكتالوني، بأن البلوجرانا قد تحصل على موافقة مبدائية على إنتقال نيمار من صفوف باريس سان جيرمان إلى صفوف فريق ملعب كامب نو بدءًا من الصيف الحالي، دون الكشف عن موعد العقد الذي سيجمع نيمار مع برشلونة من جديد.

وبحسب ما أكده برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن نادي برشلونة سوف يقدم نيمار للجمهور غدًا الخميس، وذلك في ملعب كامب نو في كتالونيا، وذلك وسط حضور جماهيري غفير، وهذا في الوقت الذي توقع فيه البعض بأن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

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وكانت الصحف الإسبانية قد أشارت إلى كون نادي برشلونة قد عرض في البداية على باريس سان جيرمان، أكثر من لاعب بالإضافة إلى مبالغ مالية من أجل أن يتنازل الأخير عن نيمار، ولكن النادي الباريسي رفض ذلك، وأصر على بيع اللاعب مقابل 170 مليون يورو على الأقل.

وأشارت التقارير الصحفية، بأن برشلونة قد عقد جلسة مفاوضات مطولة بالأمس مع وفد من نادي باريس سان جيرمان، والأخير وافق أخيرًا على التنازل عن خدمات الدولي البرازيلي، مقابل حصول على مبلغ مالي يقدر بـ170 مليون يورو، سيتم سدادها من قبل نادي برشلونة على مدار عامين، وليس دفعة واحدة.

الجدير بالذكر،بأن سوق الإنتقالات في أوروبا سوف يغلق أبوابه مساء يوم الأثنين المقبل، أي أن برشلونة لم يعد أمامه سوى 5 أيام فقط من أجل حسم صفقة نيمار دا سيفا.