رياضة | إعلامي رياضي: النصر أفضل من الاتحاد والهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي رياضي: النصر أفضل من الاتحاد والهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي والناقد الرياضي، خالد الشعلان، عن كلاسيكو الاتحاد والهلال، والذي انتهي بالتعادل السلبي، أمس الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال الشعلان عبر حسابه الرسمي بموقع الدوينات القصيرة "تويتر": "النصر هو أفضل نتيجة ومستوى من الاتحاد والهلال والسد".

وأضاف: "بالفعل هو النصر العالمي الإستثنائي".

والجدير بالذكر أن لاعبو الهلال طالبو باحتساب ركلتي جزاء، إلا أن الحكم لم يحتسبها، ولا يوجد تقنية الفار التي يعتمد عليه الحكام خلال المباريات الهامة، فتنتهي نتيجة الهلال ضد الاتحاد بالتعادل.

ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم الهلال محمد كنو، جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب بإستاد جامعة الملك سعود في الرياض يوم 17 سبتمبر.

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ويلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع النصر بطل السعودية أو السد القطري، ويدخل الفريق السعودي مباراة الإياب في الدوحة من أجل الدفاع عن تقدمه 2-1 في لقاء الذهاب في الرياض أمس الإثنين.

وكان نادي النصر، قد حسم مواجهته أمام السد القطري لصالحه بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين الماضي، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وافتتح السد القطري أول أهداف المباراة في الدقيقة 21، بتسديدة من علي أسد الله قمبر، بعد تمريرة من حسن خالد الهيدوس.

وأحرز عبدالرحمن مطلق الدوسري هدف التعادل للنصر في الدقيقة 44، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

كما حسم البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا المباراة لصالح ناديه النصر بهدف بضربة الرأس في الدقيقة 72.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 16 سبتمبر القادم، في الدوحة، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الفائز في مواجهة النصر والسد، مع المتأهل من مواجهة الهلال والاتحاد السعوديين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.