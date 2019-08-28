فريق يستقبل ضيفه في تصفيات دوري الأبطال بدبابة

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أثار مشجعو نادي "رد ستار بلغراد" الصربي جدلا واسعا في أوروبا بعد أن وضعوا دبابة قديمة تعود للحقبة السوفيتية أمام مدخل الملعب الخاص بهم، قبل ساعات من لقاء فريق يانج بويز السويسري.
الفريق الصربي وقبل لقاء الإياب على أرضه ضمن إطار مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، قام بوضع الدبابة على مدخل ملعبه الخاص.
وأثارت الصورة حفيظة حكومة كرواتيا التي استقلت عن جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، عقب تفككها في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وتساءل رواد مواقع التواصل عن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مما حدث، خصوصا لما يحمله من دلالات عرقية، وما يثيره من إحياء لنزعات العنف القائمة على دوافع إثنية وسياسية.
يذكر بأن الدبابة زينت بألوان قميص رد ستار بلغراد، ووضعت أمام المدخل الشمالي لملعب رايكو ميتيتش، الإثنين السادس والعشرين من أغسطس/ آب، قبل يوم كامل من موعد المباراة المرتقبة بين رد ستار ويانج بويز في إياب الدور التمهيدي، لتحديد المتأهلين لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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