اليويفا يدعو لقرعة دوري الأبطال مشجع بيرنلي الذي ركض لجمع أموال خيرية

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء إنه سيدعو سكوت كانليف، وهو مشجع لفريق بيرنلي كان يركض من ملعب ترف مور إلى كل الملاعب التي خاض فيها فريقه مبارياته خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بهدف جمع أموال لصالح أعمال خيرية، لحضور قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الخميس في موناكو.



ولم يركض أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مسافة تجاوزت 450 كيلومترا طيلة موسم 2018-2019 لكن كانليف ركض ما يقرب من خمسة آلاف كيلومتر في إطار حملة جمع خلالها ما يقرب من 60 ألف جنيه استرليني (73662 دولارا) لصالح عدة مؤسسات خيرية.

وسيكون كانليف في الحفل بجانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وقال كانليف في بيان "يشرفني أن يختارني اليويفا لتسلم جائزة.

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"يجب أن تتاح الفرصة أمام الجميع ليكونوا قادرين على الاستمتاع بممارسة الرياضة التي يحبونها كمشجعين أو لاعبين. أتمنى أن يكون الركض مصدر إلهام للآخرين ودفعهم للحركة بأقدامهم وقلوبهم وعقولهم بغض النظر عن شخصياتهم".

وقال اليويفا إن 18 مؤسسة خيرية في بيرنلي حصلت على نصف المبالغ التي جمعها كانليف بينما سيتم تقسيم النصف الآخر بين الصناديق الاجتماعية التابعة للأندية الأخرى في الدوري الانجليزي الممتاز.

وأشاد ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا بمبادرة كانليف ووصفها بأنها "مصدر إلهام للكثيرين".

وقال "من خلال التزامه وعمله الشاق جمع أموالا لمساعدة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء بلاده.

"هذا المثال الذي قدمه سكوت يمثل تجربة عن مدى التأثير الايجابي الكبير للنشاط البدني الذي يمارسه الإنسان مثل الجري أو كرة القدم على صحته".