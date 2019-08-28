كاشيما يتحدى الرطوبة ويتعادل مع قوانغتشو بدوري أبطال آسيا

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

نجح كاشيما انتلرز الياباني حامل اللقب في تحدى الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة وانتزع التعادل بدون أهداف على ملعب قوانغتشو إيفرجراند الصيني بطل آسيا مرتين في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال اليوم الاربعاء.



وكاد ليو سيلفا أن يخطف التقدم لفريقه الياباني في الدقيقة السابعة بعد خطأ من لاعب في الفريق الصيني في وسط الملعب لتصل الكرة إلى اللاعب البرازيلي الذي سدد بجوار القائم.

ورد قوانغتشو إيفرجراند بضربة رأس سددها باولينيو ومرت فوق المرمى.

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وشهدت المباراة عودة المهاجم اليكسون إلى صفوف الفريق الصيني بعد رحيله منذ ثلاثة أعوام ونصف العام لكنه لم ينجح في تشكيل خطورة على مرمى كاشيما باستثناء كرة سددها من مسافة بعيدة لكن الحارس كوون سون-تاي كان لها بالمرصاد.

وفي الشوط الثاني تأثر أداء الفريقين بارتفاع الرطوبة لتقل الفرص على المرمى. وكانت أبرز المحاولات لصالح كاشيما حين سدد ريوهي شيراساكي كرة برأسه لمست العارضة وتحولت خارج الملعب.

وكاد الفريق الياباني أن يخطف هدف الفوز قبل النهاية بدقيقتين حين سدد شيراساكي مجددا كرة ارتدت من العارضة.

وسيلتقي الفريقان إيابا على ملعب كاشيما في اليابان في 18 سبتمبر أيلول وسيلعب الفائز ضد شنغهاي سيبج الصيني أو أوراوا الياباني اللذين تعادلا أمس الثلاثاء 2-2 ذهابا في الصين.