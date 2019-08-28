عقبة جديدة في صفقة نيمار.. بعد تراجع راكتيتش عن قراره

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، موقفه من دخول صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى البارسا في الصيف الحالي.



ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن راكيتيتش أعطى موافقته على الانتقال إلى سان جيرمان بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي.

وجاءت موافقة راكيتيتش بعد أن أدرك الإعجاب الكبير الذي يتلقاه من ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان.

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وأشارت إلى أن سان جيرمان سبق أن طلب ضم راكيتيتش، ولكن برشلونة كان يحدد سعره بـ 80 مليون يورو، إلا أن قيمة اللاعب حاليًا تبلغ 50 مليونًا فقط.

وكان رض برشلونة الأخير لضم نيمار يشمل بطاقة راكيتيتش، وإعارة عثمان ديمبلي، إلى سان جيرمان لمدة موسم واحد، بالإضافة إلى أموال تصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو.

جدير بالذكر أن راكيتيتش كان قد أكد في وقت سابق رغبته في الاستمرار بصفوف برشلونة والقتال على مكان أساسي بتشكيل المدرب فالفيردي خلال الموسم الجاري.