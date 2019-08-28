شكرا لقرائتكم باسم أمين وشروق وفا يرفعان رصيد ذهبيات الشطرنج المصرية لـ 5 ميدليات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن البطل المصري باسم أمين من التتويج بذهبية فردي الشطرنج الخاطف، حيث واصل أبطال الشطرنج تألقهم في منافسات الشطرنج بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب. Advertisements ونجحت شروق وفا، فى حصد ذهبية الشطرنج الخاطف اليوم، حيث ارتفع رصيد الشطرنج المصري إلى 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية ليكون المجموع 8 ميداليات. ويشارك في منافسات الشطرنج بالدورة الأفريقية 44 لاعبا من 26 دولة أفريقية.

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