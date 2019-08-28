شكرا لقرائتكم مجلس إدارة مصر المقاصة يحضر مباراة الزمالك بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص محمد عبد السلام، على الإجتماع باللاعبين والجهاز الفنى أكثر من مرة وطالبهم بضرورة الفوز على الزمالك لإستكمال مشوار الفريق بالكأس وحصد اللقب خاصة وأن الفوز على القلعة البيضاء يقرب الفريق كثيراً من البطولة .
الجدير بالذكر أن الأهلى خرج من دور الـ16 لكأس مصر بعد خسارته أمام بيراميدز بهدف مقابل للاشئ وهو ما جعل البطولة مطمع لكافة الفرق المتواجدة بها حتى الآن .
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