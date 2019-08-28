الاتحاد السكندرى يرسل قائمته لاتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو الإتحاد السكندرى القائمة الأولى للفريق لإتحاد الكرة لقيدهم استعدادا للموسم الجديد بالإضافة لخوض استكمال مسابقة كأس مصر، والذى ينتظر فيه الفريق الفائز من الزمالك والمقاصة لمواجهته فى الدور قبل النهائى للبطولة. وقد ضمت القائمة 16 لاعبا وهم " محمود الزنفلى وعمرو خليل وصبحى سليمان و محمود شعبان و أحمد نبيل مانجا و نور السيد و خالد الغندور و مروان النجار و السيد سالم و محمد أنور و محمود رزق و خالد قمر ومحمد جدو و إيمانويل بناهينى وويلسون وصبرى رحيل .

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